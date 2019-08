FBI otsis läbi Jeffrey Epsteini «pedofiiliasaarel» asuva villa

Epstein leiti 10. augustil New Yorgis asuva Metropolitan Correctional Center vangla kongist surnuna, tema erasaarel asuv residents otsiti läbi 12. augustil. Veel ei ole avalikustatud, mida FBI uurijad sealt leidsid, kuid meedia andmetel võib sealt leitu heita üsna halba valgust mitmele tuntud mehele.

Jeffrey Epsteini villa Little St. Jamesi saarel

Epstein ostis USA Neitsisaarte hulka kuuluva Little St. Jamesi saare aastakümneid tagasi ja lasi sinna ehitada villa. Tegemist on eraldatud kohaga, kuhu pääseb vaid paadi, jahi või helikopteriga.

Jeffrey Epsteini villa Kariibi mere Little St. Jamesi saarel

Jeffrey Epsteini villa Kariibi mere Little St. Jamesi saarel

Tema külaliste hulgas on olnud nii USA kui ka välisriikide poliitikuid ja kuulsusi. Kinnitamata andmetel käisid seal Briti prints Andrew ja Hollywoodi staar George Clooney.

Epstein arreteeriti juuli alguses ning ta oli enesetapuvalve all, sest 23. juulil ta juba korra üritas enesetappu, mis ebaõnnestus. 29. juulil lõpetati tema ööpäevaringne enesetapuvalve ning edaspidi käidi teda kontrollimas iga 30 minuti järel.

10. augustil kontrolliti teda pikema intervalliga, ja arvatakse, et see võimaldaski Epsteinil enda elu kallale minna.

Nüüd teatasid mõned Epsteini süüdistavad naised, et nad viidi vastu nende tahtmist Little St. Jamesi saarele, kus nad pidid rahuldama mitmete kuulsuste seksuaalvajadusi.

USA Neitsisaared on osa Väikestest Antillidest, olles USA liidendamata ala, mis jääb Puerto Ricost itta. Seal on 53 vulkaanilist saart, millest suuremad on Saint John, Saint Thimas ja Saint Croix.