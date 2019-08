Soome teismelised leidsid jõest seljakoti, mille sisu viitab kuritegevusele

Pealinnast Helsingist pärit 12-aastase Ville Lansola ja 13-aastase Sampo Pastila sõnul sõitsid nad jalgratastega Vantaa jõe kalastamiskohta ja ei jõudnud õngi veel sisse visata, kui neile jäi vees silma kummaline paun, kirjutab is.fi.

Lansola läks vette, et kaldast vaid mõne meetri kaugusel olevat asja uurida.

«Sain lähemale minnes aru, et tegemist on seljakotiga ja ma tõin selle veest välja. Kui see oli kaldal, asusime uurima, et mis selle sees on,» sõnas poiss.

Kui poisid vanamoodsa välimusega koti avasid, paistsid neile vaid rusikasuurused kivid. Nad tõstsid kivid välja ja nende all oli midagi ootamatut, hulk erinevaid ehteid.

Ehted. Pilt on illustreeriv FOTO: Pexels / CC0 Licence

«Neid nähes käis meil kohe peast läbi, et kindlasti on need varastatud. Kuna neid oli palju, niis kuldseid kui hõbedasi, siis meie hinnangul võis nende väärtus olla umbes 30 000 eurot,» sõnas Sampo Pastila.

Osa ehetest oli Soome tuntud juveelifirma Kalevala Koru ehted.

Ehete alt paistsid hõbedast lusikad, noad ja kahvlid ning mündid, mida võis olla umbes 1000 marga väärtuses. Lansola teatel olid uuemad mündid pärit 1994. aastast.

Mündid. Pilt on illustreeriv FOTO: Pexels / CC0 Licence

Soomes oli mark käibel 1860. aastast kuni 28. veebruarini 2002.

Poistel jäi leitud seljakoti tõttu kala püüdmata, nad võtsid leiu kaasa ja läksid Ville Lansola elupaika.

Ville Lansola isa Markku Lansola küsis, et miks poisid nii ruttu tagasi tulid ja kas nad kala ka said, kuid neil ei olnud kala, vaid kraami täis seljakott.

Poisid seletasid Markku Lansolale, et leidsid seljakoti, milles on nii kive, ehteid kui raha. Nad lisasid, et need esemed võidi kuskilt varastada ning kivide abil üritati seljakotti uputada.

«Olen kindel, et see seljakott on seotud mingisuguse kuriteoga,» nentis Ville Lansola.

Poisid koos Markku Lansolaga viisid selle seljakoti politseisse ja politsei asus uurima, millega tegemist olla võib.

Helsingi politsei esindaja Juha Tuomela sõnas, et seljakoti päritolu kohta on veel raske midagi kindlat öelda.

«Otsisime kuritegevusregistrist, kas on andmeid aastatetagusest ehte- ja rahavargusest, kuid seni ei ole midagi leidnud. Uurimine jätkub,» teatas Tuomela.

Tuomela sõnas, et ta ei oska öelda, et kui kaua seljakott vees olla võis. Ta jätkas, et vesi võib juba üsna lühikese ajaga muuta objekte ja selle tõttu on vahel raske vees olnud asjade vanust määrata.

Politseiniku sõnul ei saa 1990. aastate münte otseselt seostada seljakoti vanuse ega selle seljakoti omanikuga. Tuomela arvates on paljudel soomlastel marku ja vanu münte alles, kaasa arvatud tal endal.

«Kui keegi on kaotanud seljakoti, saab seda pidada kaotatud asjaks ja sellel puhul tuleb käituda vastavalt kaotatud ja leitud asja seadusele. Kuid kui ilmneb, et tegemist on varastatud asjaga, siis ei saa seda seadust rakendada,» selgitas korrakaitsja.

Kui tegemist on kaotatud ja siis leitud asjaga, mis on politseisse viidud, siis on selle omanikul aega kolm kuud see politsei käest kätte saada.

Tuomela teatel ei avalikusta nad fotosid sellest, mis oli seljakoti sees, kuna ei ole veel selge, kas tegemist võis olla kuriteoga ning selliste fotode avaldamine võib tekitada uurimisele kahju.