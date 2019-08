Vanglaallikas: üks Jeffrey Epsteini valvanutest ei olnud vangivalvur

Pärast arreteerimist juulis oli 66-aastane Epstein ööpäevaringse jälgimise all, kuna arvati, et ta võib teha enesetapu, kuid alates 29. juulist kontrollisid valvurid teda iga poole tunni tagant, teatab news.com au.

New Yorgi Metropolitan Correctional Center vangla, kus oli Jeffrey Epstein

Allikas lisas, et kuna USA vanglates väljaõppinud valvureid napib, kaasa arvatud New Yorgi vanglas, kus oli Epstein, siis võeti sinna valvuriteks ka riigiametnikke ja õpetajaid, kes saavad enne tööle asumist lühiajalise koolituse.

Seoses Epsteini ootamatu surmaga on hakanud levima vandenõuteooriad, et ta lasti vanglas tappa või aitas keegi vangla seest tal enesetappu teha, et teatud kõrgel kohal olevate isikute maine kahjustada ei saaks.