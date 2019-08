Kohutav video: noored hooldekodu töötajad kiusasid 91-aastast dementset vanaprouat ja filmisid seda

Videos on näha, kuidas Cortez viibutab Collinsi ees kitlit ja naine üritab seda abitult eemale lükata. Cortezi tüdruksõber ja kolleeg Montesa filmis toimunut ning saatis video suhtlusrakenduses Snapchat laiali, lisades juurde kirja «Margaret vihkab kitleid» ja kaks naerunägu.

Möödunud nädalal kaevati hooldekodu patsiendi väärkohtlemise eest kohtusse. Collinsi tütar Joan Biebel ütles, et videot oli õõvastav vaadata. «Ta on nagu väike linnuke, ta on väga habras – miks nad küll seda tegid?» kommenteeris Biebel.