Jeffrey Epsteini «elukindlustus» võib nii mõnegi kuulsa mehe elu põrguks teha

Ajakirjanike teatel leidis politsei pärast 66-aastase Epsteini vahistamist juulis tema New Yorgi kodu läbi otsides detailsed päevikud, milles on kirjas, kellega ta jõukatest ja rikastest suhtles ning milliseid tüdrukuid ja naisi kellele ta kupeldas.

«Epstein oli suures mängus väike tegija, kuid ta teadis, et mäng käib kõrgete panustega. Seetõttu pidas ta päevikuid, mis olid tema «elukindlustus» juhuks, kui midagi juhtub ja ta hammastrataste vahele jääb. Päevikutes on detailsed ülestähendused tema suhtlusest kuulsate ja rikastega ning nende seksisoovide täitmisest,» teatasid meedia esindajad.

Arvatavasti on oodata paljastusi, mis võivad nii mõnegi poliitiku ja kuulsuse ta kõrgest positsioonist ja rahva poolehoiust ilma jätta. «Tegemist on skandaaliga, mis puudutab paljusid maailmas tuntud mehi. Nad võisid korraks kergemalt hingata, kui kuulsid, et Epstein on surnud, kuid saaga jätkub. Prokurörid ja FBI lähevad arvatavalt lõpuni välja ning päevikutes leiduva info tõttu võib nii mõnegi mehe ümber uus suur skandaal lahvatada,» arvavad ajakirjanikud.