Politsei eest põgenenud karu jättis majaseina augu

«See karu vist tundis, et teda tullakse kinni võtma ja tegi kiiresti sääred. Igatahes jättis see karu endast märgi maha, tehes majapidamisruumi seina sisse augu,» teatasid sündmuspaika kontrollinud politseinikud.

Korrakaitsjad soovitasid pärast seda juhtumit Colorado elanikel kontrollida, kas kõik uksed ja aknad on kinni, kui nad magama lähevad või kodus ei ole, sest selles osariigis on üsna palju karusid, keda võib inimtoidu lõhn kohale meelitada.

Politsei sõnul on karud nii nutikad, et oskavad ka autouksi avada ja seetõttu tuleks alati kontrollida ka seda, kas autol on uksed suletud. «Vahel lähevad karud majadesse ja kontrollivad autouste lukustatust ka siis, kui toidulõhna ei ole,» jäkasid politseinikud.

Estes Parki politsei esindaja nentis, et karude puhul on tegemist metsloomadega, kes käituvad ettearvamatult ning et karud elagu ikka seal, kus on nende elupiirkond.