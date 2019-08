Hongkongis kaduma läinud noor eestlanna leiti üles

«Temaga on hästi!» kirjutas Tellann Facebookis. «Politsei leidis ta Perthist,» lisas ta postituse juurde.

Heike pöördus sotsiaalmeedia poole 9. augustil ja palus abi Hongkongis kaduma läinud õe leidmisel.

«Mu õde on kadunud alates teisipäevast! Pille Fellas! Viimati kuulsime, et ta oli Hongkongis, kuid mõned märgid viitavad sellele, et ta võis reisida Perthi, Austraalias,» kirjutas Heike Tellmann Facebooki.

«Kogu meie pere on väga mures ja tahame, et kallis Pille leiaks tee tagasi koju või vähemalt teada, et temaga on kõik korras.»

Elu24 võttis eile ühendust Pille õe Heike Tellmanniga, et küsida, kas viimase ööpäeva jooksul on eestlanna kadumise kohta laekunud uut teavet.