VIDEO Uus optiline illusioon pani interneti kihama: miks see nool näitab alati paremale?

Uueks populaarseks illusiooniks on 3D nool, mille lõi jaapanlasest matemaatik ja skulptor Kokichi Sugihara, teatab msn.com.

Videolt on näha, et ükskõik, millises suunas noolt pöörata, näitab see alati paremale. Seda ka siis, kui noole taha panna peegel.

Miks see nool alati paremale näitab? FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Videot näinud pakkusid, miks see nool ei saa kunagi vasakule näidata.

Twitteri kasutaja @ThamKhaiMeng selgitas, et Kokichi Sugihara loodud nool ei saa oma kuju tõttu vasakule näidata.

Veel üks videot näinu teatas, et keeras oma sülearvuti tagurpidi ja siis näitas nool vasakule. Tema arvates tekitab selle noole puhul optilise illusiooni see, millise nurga all oli kaamera.

@p_chaves kirjutas: «Sellele ei ole midagi tegemist meie aju ja nägemisega. See optiline illusioon loodi kolme asja abil, kaameranurk, valguse langemine ja noole kuju. Tegelikult on sel noolel kaks otsa, mis mõlemad on samaaegselt olemas, kuid teatud nurga alt vaatamise tõttu on korraga näha vaid ühte noole otsa.»

