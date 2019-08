Elizabeth II asus kaitsma oma poega, prints Andrew’d, keda kahtlustatakse seotuses Jeffrey Epsteini kupeldamisimpeeriumiga

«Epstein ei astu kohtu ette, kuna ta on surnud. Kuid asjaga on seotud palju kuulsaid ja tähtsaid isikuid, kes üritavad oma nahka päästa. Loodan, et kõik tuuakse päevavalgele. Ühendkuningriigi seadused kaitsevad sealseid kodanikke ja nende küsitlemine võib parajaks juriidiliseks pähkliks osutuda. Loodan siiski, et kui prints Andrew’l midagi varjata ei ole, teeb ta uurijatega koostööd. Samas olen kindel, et vajadusel on tal oma riigi parimad advokaadid käepärast,» teatas Citron.