Michael Avenatti varastas Stormy Danielsilt sadu tuhandeid dollareid

Advokaat Michael Avenatti jaoks ei ole probleemidel otsa ega äärt. Kui eelmisel aastal tulid avalikuks süüdistused, et tema endine kallim, eestlanna Mareli Miniutti süüdistab teda vägivallatsemises ja enda ründamises, siis selle aasta aprillis avalikustati, et Avenatti pettis pornostaar Stormy Danielsilt välja 300 000 dollarit.

Avenatti käis nende süüdistustega eelmisel kuul ka New Yorgi kohtus ning end süüdi ei tunnistanud, vahendas NBC New York .

Avenattit süüdistatakse ka New Yorgis ja Los Angeleses Nike'ilt ja oma klientidelt Californias üle 25 miljoni dollari väljapressimises.

Ta kirjutas Twitterisse: «Advokaadid tavaliselt ei võltsi oma klientide allkirju, et neilt sadu tuhandeid dollareid varastada ning siis selle kohta mitmeid kuid valetada. Mul on meie algne kokkulepe (ilma võltsitud) allkirjadega, kus sa küsisid kõige eest vaid 100 dollarit. Praegu ma näen, et ka seda oli liiga palju. Sa saad oma päeva kohtus ja ma isiklikult ei jõua seda ära oodata.»