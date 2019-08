FBI ja justiitsministeerium hakkavad Jeffrey Epsteini väidetavat enesetappu uurima

Pedofiilias ning laste seksile sundimises süüdistatud Jeffrey Epstein võttis endalt elu eile lõuna ajal New Yorgi kinnipidamisasutuses. Epstein püüdis end tappa juba eelmisel kuul, kui ta leiti oma kongist poolteadvuseta olekus. Selle järel pidi vangla eemaldama tema kongist kõik vahendid, et Epstein ei saaks endalt elu võtta.

Metropolitani kinnipidamisasutus, kus Jeffrey Epstein end surmavalt vigastas. FOTO: DON EMMERT / AFP

New Yorgi linnapea Bill de Blasio leiab, et Epsteini surm on «liiga käepärane» ja Epstein ei saa nüüd enda mõjuvõimsaid liitlasi avaldada, kirjutas BBC.

«Paljud meist tahavad teada, mida ta teadis,» ütles demokraatide nimekirja kuuluv de Blasio reporteritele Iowas. «Kui paljud teised miljonärid ja miljardärid olid samasuguste illegaalsete tegevustega seotud? See info ei surnud koos Jeffrey Epsteiniga. Seda tuleb edasi uurida.»

New Yorgi linnapea Bill de Blasio. FOTO: Charlie Neibergall / AP

Pärast Epsteini surma tekkisid kohe vandenõuteooriad.

66-aastane Epstein ei tunnistanud end seksuaalkuritegudes süüdi ja teda hoiti vanglas ilma kautsjonivõimaluseta.

Tema surm tuli vaid mõni päev pärast seda, kui avaldati sajad dokumendid, mis näitasid tema vastu täiendatud süüdistusi ja nii mitmeidki mõjuvõimsaid kaasosalisi.

Praegu levivad vasturääkivad teooriad sellest, kas Epstein pandi pärast esimest enesetapukatset erivalve alla või mitte. New York Times väidab, et pandi, aga valve eemaldati nädal enne tema surma.

Linnapea de Blasio ütles: «Kuidas on võimalik, et ta polnud erivalve all? Mis siin tegelikult toimub? Ma arvan, et see on küsimus, millele me peame vastuse saama.»

Oma kirjas peaprokurör William Barrile sõnas vabariiklasest senaator Ben Sasse, et keegi peab vastutama. «Justiitsiministeerium eksis ja Jeffrey Epsteini kaasosalised arvavad, et on taaskord pääsenud,» sõnas ta. Sasse lisas, et kõik ministeeriumi töötajad teadsid, et Epstein on võimeline end tapma ja koos oma tumedate saladustega surema.

Prokurör sõnas, et väga tõsistele küsimustele on vastuseid vaja. Barr lisas, et oli Epsteini surmast kuuldes vapustatud ning justiitsministeerium on juhtumit ise uurima hakanud.

William Barr FOTO: ERIN SCOTT / REUTERS

Kuidas reageerisid Jeffrey Epsteini surmale tema ohvrid?

Mitmed Jeffrey Epsteini väidetavad ohvrid avaldavasid pahameelt ärimehe surma üle, sest nüüd ei mõisteta tema üle kohut.

Üks ohvritest, Jena-Lisa Jones sõnas: «Olen äärmiselt tige ning löödud, kuna ta arvas, et on meist parem, ja läks kergema vastupanu teed.»

Teine ohver sõnas väljaandele CNBC: «Ma olen pahane, et Epstein ei pea enda ellujääjatele kohtus vastu seisma. Ma pean tema tekitatud haavadega elu lõpuni elama.»

Osasid väidetavaid ohvreid esindav advokaat Lisa Bloom sõnas, et püüab oma klientidele kompensatsiooni saada. «Me oleksime eelistanud, kui ta oleks oma tegude eest vastutanud. Meie tsiviilasjad võivad siiski edasi kohtusse minna, aga seekord tema vara vastu. Ohvrid väärivad paranemist haavadest, mille ta tekitas,» kirjutas Bloom Twitterisse.

«Olen koos oma klientidega istunud, kui nad on mulle pisarsilmi rääkinud, kuidas nende elu on igaveseks muutunud,» ütles Lisa Bloom MSNBC-le. «Nad väärivad hüvitist.»

New Yorgi lõunapiirkonna prokurör Geoffrey Berman sõnas, et uudised Jeffrey Epsteini surmast olid häirivad. «Oleme teadlikud, et Epsteini surm võib olla järjekordne takistus ohvritel õiguse saamiseks. Me seisame nende eest ja meie uurimine käib,» ütles ta.

Haigla, kus Epstein suri. FOTO: JEENAH MOON / REUTERS