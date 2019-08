Hongkongis kaduma läinud eestlanna õde: asjad ei liigu piisavalt kiiresti

Elu24 võttis täna ühendust Pille õe Heike Tellmanniga, et küsida, kas viimase ööpäeva jooksul on eestlanna kadumise kohta laekunud uut teavet.

«Austraalia politseil on info teada, aga ajavahe tõttu asjad ei liigu piisavalt kiiresti,» vastas Tellmann. «Eile said info ka Hiina ja Austraalia Eesti saatkonnad, lisaks uurib kadunud.ee Interpolist, kui kaugel on infovahetus.»

Hetkel ootab Fellase perekond Austraalia hommikut: «ehk siis hakkab miskit selgemaks saama.»

Kuna Fellase asukoht võib olla ka jätkuvalt Hongkongis, siis on eestlanna perekonnal ka seal politseiga kontakt.

Heike pöördus sotsiaalmeedia poole 9. augustil ja palus abi Hongkongis kaduma läinud õe leidmisel.

«Mu õde on kadunud alates teisipäevast! Pille Fellas! Viimati kuulsime, et ta oli Hongkongis, kuid mõned märgid viitavad sellele, et ta võis reisida Perthi, Austraalias,» kirjutas Heike Tellmann Facebooki.

«Kogu meie pere on väga mures ja tahame, et kallis Pille leiaks tee tagasi koju või vähemalt teada, et temaga on kõik korras.»