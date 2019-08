Politsei otsib hommikumantlis ja sussides öösel kaduma läinud poissi

Nüüd on Inglismaal kaduma läinud noor poiss, kes umbes 22:15 eile õhtul läks Memorial Gardensis Staplefordi linnas bussi peale. Bussijaama turvakaamerale jäänud poiss kandis Puma dressipluuset, susse ja hommikumantlit, vahendas The Sun .

Ta olevat bussijuhile öelnud, et viibis piirkonnas elavate sõprade juures, aga on nüüd teel Chaddesdeni asuvasse koju. Aga ta tuli juba Old Rock pubi juures maha ja hakkas tagasi Nottinghami poole kõndima. Stapleford asub Nottinghamist umbes kuue miili ehk 10 kilomeetri kaugusel.