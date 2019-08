Noor naisõpetaja jäi alaealise õpilasega magamisega vahele

23-aastane Hayley Reneau töötas Illinoisi osariigis asuvas koolis korvpallitreenerina, aga on pärast süüdistuste esilekerkimist töölt lahkunud. Journal Star vahendab politsei sõnu, kelle sõnul mahas Reneau noorukiga vanuses 13-17 Washington Community keskkoolis, kirjutas The Sun .

Kool teatas, et häbistatud Hayley Reneau lahkus oma kohalt 29. juulil. Naine juhendas koolis keskkooli korvpalli ning tüdrukute võrkpalli võistkondi. Kool lisas, et õpilase vanemaid ning sotsiaalhoolekannet on sündmusest teavitatud.