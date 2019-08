Donald Trumpi usunõunik: pange lapsed Jeesust kartma ja lõpetage koolis evolutsiooni õpetamine

Neljapäeval telekanalis Fox News toimunud vestluses koos Left Coast Newsi Ethan Bearmaniga kritiseeris megakiriku pastor ja Donald Trumpi evangelistlik usunõunik Robert Jeffress skeptitsismi «mõtete ja palvete» vastu, mida inimesed pärast massitragöödiaid kasutavad. Jeffress sõnas, et lastele tuleks koolis õpetada, et Jumal võtab nad oma väärtegude eest vastutusele, vahendas Raw Story.

Jeffress jagas kiriku YouTube'i lehel väljavõtet sellest intervjuust, kus vaidles vastu väitele, et evangelistid ei ole relvade probleemi vastu valmis reaalsete vahenditega võitlema, ja lisas, et «kui me loodame, et seadused üksi lahendavad relvade probleemi, siis me pettume selles kõvasti».

Jeffress, kes on Dallases asuva First Baptist kiriku pastor, sõnas, et relvavägivallal on ka vaimne komponent, millele peab keskenduma, «mis ei asenda seaduseid, kuid millele tuleb samuti mõelda».

Robert Jeffress FOTO: Carolyn Kaster / AP

Saatejuht Shannon Bream mainis Arkansase kuberneri Mike Huckabee arvamuslugu, milles poliitik kirjutas, et USA-s ei lõppe massitulistamised enne, kui ameeriklastel toimub moraalne ning väärtuseid tähistav ärkamine.

Ethan Bearman sõnas, et kui see tõele vastaks, siis peaks Lääne-Euroopas, mis on palju ilmalikum kui USA, toimuma olulisel rohkem massitulisamisi kui Ameerikas.

«Väga oluline on meeles pidada, et need relvad tapavad lühikese ajaga palju enam inimesi kui Kainil kulus Aabeli kiviga surnuks löömisel,» ütles Bearman. «Me peame relvad inimestel ära võtma, et me ei tapaks üksteist nii kiiresti.»

Jeffress vastas kiiresti, et ta ei ütle, et nad ei peaks midagi tegema.