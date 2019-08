Lana Del Rey avaldas loo vastusena USA massitulistamiste lainele

34-aastane Ameerika lauljanna Lana Del Rey avaldas lühikese aja jooksul kaks laulu, kirjutas Pitchfork. Esimene oli uusversioon Donovani 1966. aasta hitist «Season of the Witch», mis on kirjutatud filmilavastaja Guillermo del Toro produtseeritud filmile «Scary Stories to Tell in the Dark».