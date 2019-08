Mees ei tea, kuidas vägistajaga sõber edasi olla

Kümmekond aastat tagasi oli seaduses kirjas, et mees ei saa oma abikaasat vägistada. See lihtsalt ei olnud seaduse silmis võimalik. Abikaasad armatsevad, aga vägistamist ei toimu. Seadust muudeti, kuid paistab, et see ei ole jõudnud selle meheni.

Murelik mees kirjutas: «Ma olen 46-aastane mees. See tüüp on aasta noorem ja me oleme juba aastaid sõbrad olnud. Me oleme koos jalgpalli vaatamas käinud, reisinud välismaale ja käime samas baaris.

Ma olin juba abielus, kui ta oma abikaasat kohtas. Ta oli mõned aastad temast noorem, armas, rõõmsameelne, naljakas ja enesekindel. Ma ütlesin sõbrale, et naine on tema jaoks liiga hea, osaliselt naljaga, osaliselt sellepärast, et see oli tõsi.

Me naised ja lapsed, kui me nad viimaks saime, said omavahel vahepeal väga hästi läbi, aga asja muutusid kaks aastat tagasi. Sõber hakkas üksi külas käima.

Kui me lõpuks tema naist uuesti nägime, siis oli tema enesekindlus kadunud ja ma märkasin, et ta oli abikaasa juuresolekul väga pinges. Ka lapsed olid ärevil.

Ma rääkisin sõbraga privaatselt ja küsisin, mis lahti. Ta ütles, et kõik on korras.

Pärast seda me ei ole tema naist ja lapsi rohkem näinud. Kuus kuud hiljem kohtasin pubis olles sõpra uuesti ja ta ütles, et on käinud paljudel kohtingusaitidel, et «natuke kõrvalt saada», nagu tema seda ütles. Ta käib teiste naistega kohtamas, öeldes oma naisele, et ta on minuga väljas.

Ma rääkisin seda oma naisele, kes ütles, et ta oli sõbra naise külla kutsunud, kui meie tööl olime, ja naine oli nutma puhkedes öelnud, et mees vägistas ta. Kui naine püüdis meest eemale lükata ja käskis tal lõpetada, ei jätnud mees järgi. Ta ütles naisele, et ta on tema abikaasa ja ta ongi seksi jaoks mõeldud.

Naine palus mehel hiljem lahkuda, aga mees keeldus, öeldes, et naine peaks sellest üle saama ja see ei olnud suur asi. Mees ei vabandanud kunagi, et talle haiget tegi.

Ma tunnen õudu. Mul polnud õrna aimugi, et ta võiks nii käituda. Kuidas ta saab teiste naistega magada, kui tal on niivõrd tore naine endal kodus, veel vähem ta vägistada?

Ma vihkan seda inimest, kelleks ta muutunud on. Kuidas ma saan vägistajaga sõber olla?»

Vägistatud naine palus abikaasal lahkuda, aga ta keeldus. Pilt on illustratiivne. FOTO: John Locher / AP

Deidre vastas, et kirja kirjutanud mees ei saa sõbrale öelda, et ta teab, et ta on vägistaja, kuna see tähendab, et vägistatud naine rääkis sellest kellelegi ning see seab naise elu ja tervise ohtu.

«Aga sa saad öelda, et sulle ei meeldi see inimene, kelleks ta muutunud on. Sa ei reedaks kellegi usaldust, kuna sõber ise ütles, et ta magab teiste naistega. Kui sa oled asjad oma hingelt ära öelnud, siis sa saad sellest sõprusest loobuda,» sõnas Deidre.