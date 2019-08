Noor eestlanna läks Hongkongis kaduma - pere palub abi naise leidmisel

«Mu õde on kadunud alates teisipäevast! Pille Fellas! Viimati kuulsime, et ta oli Hongkongis, kuid mõned märgid viitavad sellele, et ta võis reisida Perthi, Austraalias,» kirjutas Heike Tellmann Facebooki.

«Kogu meie pere on väga mures ja tahame, et kallis Pille leiaks tee tagasi koju või vähemalt teada, et temaga on kõik korras.»