Jahmatav nimekiri kuulsustest, kelle sotsmeedia fännid on võltsid

ICMP on avaldanud nimekirja, kus ilutsevad paljud tuntud kuulsused, kel on Instagramis ja Twitteris miljoneid jälgijaid. Nüüd on aga uuringu käigus selgunud, et paljude USA staare jälgivate kontode taga ei olegi inimest vaid võltskontod.

«Maailmas, kus saad oma jälgijatega sotsmeedias suheldes ning tänu koostööle brändidega ja promo sisu loomisega raha teenida, on numbrite olemasolu lõpuks ometi muutumas vähem olulisemaks kui see, kui paljud neist on tegelikud inimesed,» kirjutab ICMP nimekirja alguses. Ilmselgelt viidates trendile, kus suured numbrid mängivad üha vähem rolli, kui oma fännidega suhtlemine ja aktiivsus sotsmeedias.

ICMP tõi välja 70 meelelahutusmaailma kuulsust (ja 29 sportlast eraldi nimekirjas), kelle enamik, kui mitte pooled, fännid on võltsid. Nimekirjas saab eraldi vaadata Instagrami kui ka Twitteri fänne, ning sotsmeedia võltsfännide keskmist protsenti.

Jahmatava nimekirja esikohal on jutusaate juht Ellen Degeneres, kel on Instagramis ligi 74.5 miljonit fänni. Selgus, et sellest 58% on võltsid. Sealhulgas on Degeneresil 41% Twitteri fännidest mitte autentsed, mis tähendab, et tuntud jutusaate juhil on sotsmeedias kokku 49% võlts fänne.

Teisel kohal oli tuntud bänd BTS, ning kolmandal kohal ilutses Kourtney Kardashian. Nimekirja alusel on Kourtney Instagrami jälgimas 48% võltskontot ning kokku on tema fännidest sotsmeedias 47% neid, kes ei ole reaalsed inimesed.

Kourtney ei ole ainus Kardashian, kes nimekirjas ilutses - 9. kohal on tema õde Khloe, kel on sotsmeedias kokku 43% võlts fänne, 13. kohal on Kim samuti 43%-ga, Kendall on 34%-ga 36. kohal, 41. kohal on 33%-ga Kylie. Kardashianite ema, Kris Jenner, tegutseb 42% võlts fännidega 15. kohal.

Esikümnest leiab võlts fännidega nimekirjast veel lauljad Taylor Swift, Ariana Grande, Miley Cyrus ja Katy Perry. Kümnendal kohal on Nick Jonase abikaasa Pryanka Chorpa. Kõigil on Instagramis ja Twitteris kokku üle 43% võlts fänni.

Nimekirja kuuluvad veel Jennifer Lopez, Chris Hemsworth, Robert Downey Jr., Lady Gaga, Nicki Minaj, Dua Lipa, Shakira, Justin Timberlake, Rihanna jpt. 54. kohal on nimekirjas ka Beyonce, kelle 30% sotsmeedia jälgijaskonnast ei ole autentne.