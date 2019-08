Galerii: Wagwan festival tõi lauluväljakule uskumatu seltskonna

Mitmed korrad Eestit väisanud MiyaGi jaoks Eesti muutunud väga südamelähedaseks, kuhu ta ei tule ainult kontserti andma vaid ka koos bändiliikmetega puhkama. «Eestis on kaunis puutumata loodus, toredad lahked inimesed ja imeline vanalinn, mis meile väga meeldib. Me tuleme siia alati hea meelega tagasi, sest lisaks kontserdikorraldajatele on meil tekkinud häid sõpru teiste muusikute hulgas,» rääkis MiyaGi, kes on viimased päevad veetnud Tallinnas stuudios koos teiste Wagwanil üles astuvate ning kohalike artistidega. «Kindel on see, et ürituse vibe on midagi enneolematut!» lubas mees.