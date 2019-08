Galerii: Viru folk paneb Iiri muusika saatel rahval jalad keerlema

Iiri pubisid võib leida väga paljudest maadest ning ikka saab neis ka sageli live-muusikat nautida. Igas maakera nurgas on muusikasõpradele kindlasti hästi tuttavad sellised laulud nagu Molly Malone, Drunken Sailor, The Wild Rover (No Nay Never), Whiskey in the Jar jpt. Iirimaal võib neid laule kuulda iga päev.