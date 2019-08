Transsoolise kaunitari Miriami surma ümber tiirlevad kahtlased asjaolud

Mehhiklasest modell, kellest sai esimene transsooline tõsielutäht Briti telekanali Sky One saates, leiti veebruaris surnuna. Tema abikaasa Daniel Cuervo leiab, et Miriami surmaasjaolud on väga kahtlased, kuna ta leiti ülespooduna.

Cuervo, kes elab praegu New Yorgis, sõnas Daily Mail Austraaliale, et abikaasa enesetapp oli lavastatud, kuna ta keeldus sekstööst.

Mees sõnas: «Miriam helistas mulle 5. veebruaril Mehhikost ja ütles, et tal on halb olla ning ta oksendab verd. Ma ütlesin talle, et ta peab haiglasse minema. Ta helistas mulle veel natuke enne lõunat, kui ta kodust lahkus, ja see oli viimane kord, kui ma temast kuulsin.»

Miriam leiti kaks tundi hiljem oma kodust surnuna. Cuervo püüdis abikaasa keha New Yorki tuua, aga see oli juba tuhastatud.