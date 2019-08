Neiu mustas kleidis! Elina Nechayeva pakub hunnitut vaatepilti

One thing I love about being musician is a lot of traveling❤️ Enjoying calm evening in Pons after rehearsal✨ Wishing you a wonderful Thursday😘 . . . . . . . . . . . . . . . . #elinanechayeva #festival #eurochestries #singer #soprano #travel #nechayevatravel #prantsusmaa #francais #france #pons #bordeaux #travelgram #donjondepons

A post shared by Elina Nechayeva 🎶Soprano (@elinanechayeva) on Aug 8, 2019 at 10:55am PDT