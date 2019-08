Video: kanadalast ründas grislikaru, armeenuga päästis ta elu

Kui Kui Dowler umbes 160-kilogrammist karu nägi, lootis ta, et metsloom teda ei ründa, sest tavaliselt hoiavad karud inimestest eemale.

Grislikaru. Pilt on illustreeriv

Dowler jõudis seljakoti enda ja karu vahele visata. Mees lootis, et ta kotis olev toit tõmbab grisli tähelepanu temast eemale.

Siis meenus Dowlerile, et tal on taskus armeenuga ja tal õnnestus see püksitaskust kätte saada. Ta pussitas karu mitu korda kaela, tabades arterit. Vigastada saanud loom lasi ta lahti ja jooksis metsa suunas.