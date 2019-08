ENNE JA NÜÜD FOTOD: vaatame, mis on telesarja «Beverly Hills 90210» staaridest nüüdseks saanud

Kui Green oli 31-aastane tekkis tal suhe 18-aastase Megan Foxiga. Nad abiellusid kuus aastat hiljem ja neil on kolm poega.

Marcili sõnul ei tunne Green oma poja Kassiuse vastu huvi ja ta ei ole suhelnud pojaga viis aastat.

Tori Spelling (46)

Tori Spelling. FOTO: Scanpix/Image Press Agency/Zumapress.com

Spelling, kelle isa Aaron Spelling oli sarja «Beverly Hills 90201» produtsent, kehastas seal Donna Martinit. Ta on mänginud ka sellistes filmides, nagu näiteks «Scary Movie 2», «Kiss the Bride», «Deadly Pursuits» ja «Family Plan».

Sarja tegemise ajal kirjutas kõmumeedia, et isa tegi selle sarja oma tütre kuulsaks tegemiseks. Donna Martin oli Tori Spellingu esimene suur roll, mille eest talle hästi maksti, kuid kuna ta oli pillaja, siis tal alati nappis raha.

Aaron Spelling suri 2006, kuid ta ei jätnud oma 420 miljoni dollari suurusest varast talle midagi. Spellingute pere teatel oli selle põhjuseks asjaolu, et Tori ei osanud ega oska seni rahaga ümber käia ja tal on pidevalt võlad.

Tori Spelling abiellus 2004 näitleja Charlie Shanianiga, kuid nende abielu jäi lühiajaliseks. Üks aasta hiljem nad lahutasid.

Siis kohtus naine sarja «Mind Over Murder» näitleja Dean McDermottiga. Nüüdseks on neil viis last.

45-aastane Tori Spelling sõnas paar aastat tagasi antud intervjuus, et ta võib töötada näitlejana ja olla telestaar, kuid see ei taga, et tal oleks alati piisavalt raha.

USA maksuameti andmetel oli Tori Spellingul 2015 maksmata makse 336 000 dollari eest ning pank andis ta kohtusse, kuna ta krediitkaardi tasumata summa ulatus üle 200 000 dollari.

Ian Ziering (55)

Ian Ziering. FOTO: Scanpix/Capital Pictures/Zumapress.com

Zering kehastas «Beverly Hills 90210» sarjas Steve Sandersoni. Samuti on ta kaasa teinud sellistes filmides, nagu näiteks «Sharknado», «Sharknado 2: The Second One», «Sharknado 3: Oh Hell No!», «Sharknado: The 4th Awakens», «Sharknado 5: Global Swarming». Ziering on osalenud ka mitmetest tõsielusarjades, kaasa arvatud «Tantsud tähtedega» ja «Mantlipärija».

2013. aastal oli ta Chippendales meestripparite Las Vegase šõul kuulsusest külaliseks.

Ziering abiellus Playboy modelli Nikki Schielergiga, kellele oli 1997 selles sarjas väike roll.

Paar oli abielus viis aastat ja lahutas 2002, viidates ületamatutele erimeelsustele.

Ziering sõnas pärast lahutust, et ta oli tüdinenud naisest, kelle maailm käis vaid ümber tema ilu, kuid sees ei olnud midagi.

Ziering abiellus 2010 medõe Erin Ludwigiga ja neil on kaks last.

Gabrielle Carteris (58)

Gabrielle Carteris. FOTO: Scanpix/Zumapress.com

Gabrielle Carteris mängis kuulsas noorteseriaalis Andrea Zuckermani. Ta on kaasa teinud ka sellistes filmides, nagu näiteks «Raising Cain», «Jacknife», «The Suicide Note», «A Lover's Revenge», «Seduced and Betrayed».

Ta on ka näitlejate ühenduse Sag-Afira juht.

Ta lahkus sarjast 1995 ja tal oli lühiajaliselt oma jutusaade. Carteris sattus 2006 Kanadas filmivõtte ajal õnnetusse, mille tagajärjel tekkis tal vasaku näopoole halvatus ja ta ei saanud pool aastat rääkida. Ta saab seni akupunktuurravi ja see on aidanud ta seisundit parandada.

Carteris on alates 1992. aastast abielus börsimaakleri Charles Isaaciga ja neil on kaks last.