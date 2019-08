Pildid ja video: kuningas Arthuri sünnipaik sai 400 aastat hiljem korraliku silla

Tegemist on 70-meetrise tammepuust, terasest ja kiviplaatidest jalakäijate sillaga, mis on üle 57-meetri sügavuse kuristiku, teatab msn.com.

Seal oli sajandeid tagasi ka sild, mis oli nii kitsas, et kolm rüütlit suutsid kaitsta lossi sissetungijate eest.

Keskaegne kroonik Monmouthi Geoffrey kirjutas, et Tintageli lossi juures olev sild on nii kitsas, et seda suudavad kaitsa kolm relvastatud meest ning isegi kogu Britannia kuningriigi sõjajõud ei saaks nende vastu.