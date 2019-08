Galerii: peaminister Jüri Ratase mitu nägu - juhi grimassid peegeldavad kolmikliidu tegusid

Valitsuse õhkkonnast rääkides toonitas peaminister, et kõik valitsuse liikmed peavad aru saama, et meeskonnamängu juures ei saa olla nii, et 1/3 tunneb end väga hästi, aga ülejäänud tunnevad halvasti. «Nii võib lühiajaliselt tegutseda, aga pikaajaliselt mitte. See üleminekuaeg ühel hetkel lõppeb,» lubas peaminister.