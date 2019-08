Kopsuarst hoiatab: hapnikubaar rikub tervist

Tartu ülikooli kliinikumi ja Eesti kopsuliidu kodulehtedelt selgub, et lisahapniku hingamise ehk hapnikuravi määrab kopsuarst raske hingamispuudulikkusega patsientidele, kelle vere on hapnikusisaldus vähenenud ja süsihappegaasisisaldus suurenenud.

Inimene vajab hapnikku väga täpse kontsentratsiooniga, selgitas Tartu ülikooli kopsuarst Ülle Ani. «Kui esmapilgul võib eeldada, et suurem kogus sissehingatud hapnikku võiks olla organismile kasulik, siis tegelikult on ohtlik igasugune muutus – ohtlik on ka hapnikusisalduse tõus sissehingatavas õhus,» sõnas ta.