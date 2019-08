Pornostaar võib eksabikaasa tapmise tellimise eest pikaks ajaks vangi minna

31-aastase naise plaan tuli päevavalgele, kui tuli välja, et palgamõrvar, kelle ta oli endale tellinud, osutus salapolitseinikuks, kirjutas The Sun .

Pornofilmides osalenud Lynn Pleasant, kelle pärisnimi on Katrina L. Dartford, tunnistas end esmaspäeval süüdi ja teda võib viie erineva süüdistuse järgi oodata kuni kümne aastane vangistus.

Kohtudokumentides on kirjas, et Lynn Pleasant tegi väidetavalt viis kõnet, et leida keegi, kes tema eksabikaasa, kellele viidati kui RH-le, tapaks. Naine tegi kõned 20. oktoobril, 9. novembril, kaks korda 10. novembril ja korra 19. novembril.