USA koomik avaldas, mis vanuses tema lapsed jõuluvanasse uskumise lõpetasid

Bert Kreischer avaldas kokasaates, mille külalisteks olid Gary Gulman & Bonnie McFarlane, kuidas ta tütardele Georgiale ning Islale uudise teatavaks tegi.

«Isla'l tuli hammas ära ja ta pani selle padja alla. Ta oli siis 11-aastane. Ta uskus veel hambahaldjasse. Georgina luges raamatut. Nad olid mõlemad narivoodis. Mina jõin klaasist veini. Isla pani hamba padja alla, vaatas minu poole ja küsis: kas hambahaldjas on päris? Nende ema oli ka seal. Me ütlesime talle, et meie oleme hambahaldjad. Isla vastas, et ta enam vähem seda arvaski.»

«Georgia, kes oli 13, luges sama ajal raamatut. Kui me ütlesime, et meie oleme hambahaldjad, siis ta vaatas meid kahtlustava pilguga. Isla küsis siis, kas nemad on jõuluvana ka. Georgia vaatas meid hämmeldunud pilguga,» lisas Bert, avaldades, mis vanuses tema lapsed said teada, et jõuluvana pole päris.