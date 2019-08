Coca-Cola näitas Ungaris suudlevaid geipaare ja ajas sellega kohalikud konservatiividi närvi

«Olles juba kaua LGBTQ kogukonda toetanud, usume me, et kõikidel on õigus armastada inimest, keda nad soovivad. Ungaris kasutatav reklaam peegeldab neid väärtuseid.»

Suurettevõtted ei ole kunagi Ungaris seksuaalvähemustele suunatud reklaamikampaaniaid teinud. Coca-Cola reklaam «Armastus on armastus» avaldati mõned päevad enne edumeelse festivali Sziget algust, mis toimub selle nädala lõpus Budapestis. Reklaamis sisaldavad selliseid sloganeid nagu «Zero Sugar, Zero Prejudice» («Null suhkrut, null eelarvamusi»).

Boikoteerimise ja kampaania keelustamise petitsioonile on alla kirjutanud juba 25 000 inimest, mis on pool vajalikest häältest, et see eesmärk saavutada.