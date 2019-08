SOTSIAALNE EKSPERIMENT Bolti tõukerattaid ei ole, siis kui vaja. Ja kui on, siis on akud tühjad

Distants

Bolti kodulehel on öeldud, et «see on kiireim viis lühikeste ja keskmise pikkusega vahemaade läbimiseks». Kui palju siis? Mul on tööle sõita 7 kilomeetrit. Kas see on palju? Aku kestab sellest kaks korda rohkem, seega ju võiks see distants olla mõeldav. Kui ei ole, siis mis on «õige» distants, milleks seda kasutada?

Katkised teed ja vastupidavus

Katkised teed ei ole loomulikult Bolti viga. Küll aga on rakendust tehes öeldud, et sõitmisel võiks eelistada jalgrattateed, et jalakäijaid ei ohustaks. Mõistlik ettepanek, kuna tõukeka kiirus on 20 kilomeetrit tunnis.

Aga teed on jubedad. Nii kõnniteed kui jalgrattateed. Minu läbitud kodu-töö distantsil on jalgrattarada alates Pärnu maanteelt ja Liivalaia tänav kilomeetrine ots. See tähendab, et umbes pool teekonnast pean sõitma kõnniteel, hüpates iga kord tõukeka pealt maha, kui vaja teed ületada või üle äärekivi sõita.

Auklikud teed tekitavad vajaduse sõita nagu taliolümpial. FOTO: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Tõukeka rattad on väiksed ja tunduvad olevad plastikust. Ma ei tea, kui vastupidavad need on. Kui sellega isegi püüda sõita sentimeetri või kahe kõrgusest äärekivist üles, mis jalgratturite jaoks loodud on, siis käib hirmus pauk ja süda võpatab, sest mõtled iga kord, et ratas läheb katki. Ja kui ratas läheb katki, siis maksab selle eest klient.

Selle tõttu tuleb iga paarikümne meetri tagant tõukeka pealt maha tulla, tõukekas üle äärekivi tõsta ja alles siis sõitu jätkata. Jalgrattaga seda probleemi pole. Sellega kannatab sõidumugavus, mis on Bolti jaoks oluline ja mille peale ta ka nii mõneski aspektis mõelnud on. Pidevalt kiirendada ja aeglustada, kiirendada ja aeglustada on tüütu ja paneb bussi peale mõtlema.

Ja siis teede korrasolek. Nii kõnniteed kui jalgrattateed on auklikud, künlikud või mitukümmend aastat vana killustikuga tehtud. Nende peal sõidad nagu munakiviteel, manööverdades kanalisatsiooniluukidest või aukudest mööda nagu oleksid taliolümpial. Kõnides või rattaga sõites seda probleemi pole. Tõukegaga sõites muretsed ikka ja jälle ratta vastupidavuse pärast. Iga auk või kanalisatsioonluuk või küngas või trammirööbas või «lamav politseinik» või äärekivi võib ühel hetkel saada saatuslikuks. Lendad tõukerattaga ise ümber või läheb ratas katki. Ja siis hakkad selle eest maksma, kuna sina vastutad tõukeratta eest.

«Lamav politseinik» on üks mitmest takistusest, mida peab tõukerattaga sõites ületama. Pilt on illustratiivne. FOTO: Toomas Huik / Postimees

Kus sõita?

Raske öelda. Osati kõnniteel, osati jalgrattarajal. Väikeste ratastega tõukekate jaoks on vaja sileda pinnakattega teed, mis oleks piisavalt lai, et jalakäijaid ei sega ja ei tekitaks ohtu ka autodele. Kas ja kus sellised teed Tallinnas on, seda ei tea.

HIND