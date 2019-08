Pettunud inimesed jagavad kõige ebameeldivamaid juhtumeid, mida nende ülemus neile tegi

«Minu boss rääkis selja taga teistele probleemidest, mis tal minuga on. Ta ütles, et ma teen ületunde vaid raha pärast. Kui ma sellest teada sain, siis ma püüan tema kuuldes alati rääkida oma ületundide tasust.»

«Mu käsi jäi turvaukse vahele, kuna mingi idioot suitsetas tuledetektori all. Ukse avamiseks kulus pool tundi, neli sõrme olid murtud ja ma kaotasin palju verd. Kui kiirabiarstid hakkasid mind haiglasse viima, küsis mu ülemus nendelt, millal ma saan tööle naasta. Nad ütlesid, et selleks läheb mitu päeva. Mind vallandati. Hiljem ma kaebasin tööandja kohtusse ja võitsin.»

«Ma olin autost kaupa mahalaadides enda selga vigastanud nii, et ma ei saanud sirge seljaga seista. Ma selgitasin ülemusele, et mul on abi vaja (enamus mahalaadijaid töötasid niikuinii paaris). Selle asemel, et mind aidata, ütles ta, et ma pean järgmise veoki üksi poole tunniga tühjaks laadima. Ma helistasin personalijuhile ja läksin töölt minema.»