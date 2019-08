Thori osatäitja Chris Hemsworthi hiiglaslik häärber ajab ta naabrid vihale

Marveli staari häärberis on kümme tualetti, 26 surfilaudade riiulit, kaks baari ning saab selle suve lõpuks nii palju valmis, et pere saab sisse kolida, kirjutas The Sun.

35-aastane Chris on majaga palju vaeva näinud, lisades sinna mitmeid funktsioone, mida tema abikaasa, 42-aastane Elsa Pataky ja nende kolm last nautida saavad.

Kinnisvara on kuningale sobilik ja seal on ka oma jõusaal, et Chris saaks säilitada oma superkangelase figuuri. Pärast jõusaalis higistama hakkamist saavad Chris ja tema külalised lõõgastuda aurusaunas või massaažilaual.

4,2 hektaril asuv Broken Head hoone osteti viis aastat tagasi ja seda on alates sellest ajast püütud muuta perele ideaalseks.

Peale 50 meetrise basseini on majas, mis asub metsa sees mäe jalamil, on seal ka eratiik.

Ruumikas elamises on viis magamistuba, kabinett ja ülemteeneri sahver. Pere ei pea kunagi parkimiskohtade pärast muretsema, kuna neid on seal kokku seitse.

Ja kuigi pere ise on maja üle uhke, siis naabritele see ei meeldi, sest nende arvates on see liiga suur ja kole.

TMZ kirjutas: «Chris Hemsworth ja Elsa Pataky ehitavad Austraalias hiiglaslikku elamist, kuid paljude inimeste jaoks ei sobi see sinna keskkonda, kuna näeb välja nagu kaubanduskeskus.»

«Seal on tohututes kogustes betooni, suur osa metsast on kadunud ja kõik ülejäänud hooned Byron Bays tunduvad niivõrd väikesed. Kolossaalsest ehitisest on saanud naabrite jaoks õudusunenägu.»

Vaata pilte Chris Hemsworthi uuest majast SIIT.