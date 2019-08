Pildid ja video: bensiinijaama tankuri puuteekraani sees vingerdas madu

Holly Malkames, kes tankis oma autot Minit Mart bensiinijaamas, arvas alguses, et ekraani sees on mingi kummist asi, kirjutab newsweek.com.

Ta lisas, et osades bensiinijaamades on autojuhte lõbustavad videod ja tal käis peast läbi, et Minit Mart jaamas võib ka see olla, kuid kui roomaja pea näha oli, sai talle selgeks, et tegemist ei ole video, vaid elusa maoga.

Naine oli nii ehmunud, et kui ekraanile ilmus küsimus, et kas ta tahab ka oma autot pesta, siis jättis ta sellele vastamata.

Malkames lõpetas oma auto tankimise kartes, et madu pääseb tankurist välja. Hoolimata hirmust tegi ta juhtumist fotod ja video, pannes need sotsiaalmeediasse.

Fotodelt on näha, et madu vingerdas üle teksti «Thank You Shopping With Us Today» (Täname, et ostlesite täna siit).