«Milline ilu!» Getter Jaani postitas esimese pildi koos pisitütrega

Augustikuu algus on üle maailma pühendatud rinnaga toitmisele, imetamisele. Ma olen nii tänulik oma kehale, et ka mina saan meie tütrekest toita rinnapiimaga. Iga päev mõtlen ja imestan milleks ikka naise keha võimeline on! Milline vägi! Milline ilu! Milline jõud!

