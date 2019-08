Pildid ja video: põud langetas veehoidlas veetaset ja paljastas kunagise templi

Nüüd on Lopburisse saabunud nii kohalikke kui turiste, kellele vee alt ilmunud tempel ja peata buda kuju huvi pakuvad. Huviliste seas on buda munki, kes on tulnud sinna palvetama, aga ka Lopburi endisi elanikke, kes tahavad näha oma kunagise kodu jäänuseid.