Luksemburgist saab tõenäoliselt esimene Euroopa riik, kus kanep on legaalne

Luksemburgi tervishoiuminister Etienne Schneider selgitas, et viimas 50 aasta narkopoliitika on ajast ja arust ning kõik Euroopa riigid peaksid kaaluma kanepi legaliseerimist, teatab theguardian.co.uk.

«Kui midagi keelata, siis seda enam see noortele huvi pakub. Loodan, et suhtumine narkootilistesse ainetesse muutuba järgnevatel aastatel vabamaks,» sõnas minister.

Luksemburgi plaani kohaselt peaksid inimesed, kellel on vanust üle 18 eluaasta, saama juba kahe aasta pärast osta uimastavat kanepit legaalselt. Kanepi tootmist ja müüki reguleerib riiklik ametkond.

FOTO: Tijana Martin / The Canadian Press/PA Images/Scanpix

Kanepitaimed. Pilt on illustreeriv

Luksemburgi võimud hakkavad arutama uut kaanepiseadust selle aasta sügisel. Selles peaks olema ka kirjas, millist sorti kanepit tohib toota ja müüa ning millised on kanepimaksud.

Schneideri sõnul tehakse seadus nii, et Luksemburgis saavad kanepit osta vaid kohalikud, mitte välismaalased. Sellega tahetakse ära hoida niinimetatud kanepiturismi. Samuti ei tohi luksemburglased kanepit kodus kasvatada.

Luksemburgis legaliseeriti meditsiiniline kanep mitu aastat tagasi. Minimaalse koguse uimastava kanepi omamine on praegu seal lubatud, kuid kanepi tootmine ja müümine on seni keelatud.

Luksemburgi võimude teatel võtavad nad kanepi legaliseerimisel eeskuju Kanadast, kus kõik kanepiga seonduv on väga hästi korraldatud.

Uruguay on maailmas esimene riik, kus uimastav kanep on alates 2013. aastast seadusega lubatud. 2018. aastal legaliseeris Kanada kanepi.

Kanep on osaliselt legaalne ka Hollandis, kus on vastavad poed, kus saab kanepit osta. Politsei ei pööra tähelepanu inimestele, kellel on 5 grammi või vähem kanepit.