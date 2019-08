Keskkonnaamet otsustas: Pihkvast plehku pannud karud tuleb tagasi Venemaale saata

Keskkonnaagentuuri andmetel on Eesti karupopulatsiooni suuruseks eelmise sügise loenduse põhjal 750 isendit, mis on spetsialistide hinnangul hea.

Eesti Jahimeeste Seltsi esimees Tõnis Korts rõhutab, et kuni loomad on Eesti metsas ja kohalikke hirmul hoidmas, on ülioluline hoiduda loomade söötmisest, ära tuleks peita ka prügikastid, mis on loomale ahvatlevad.