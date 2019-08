Pildid ja video: Kreekas leiti juba teine tervisejooksu teinud naisteadlase surnukeha

Kreeka politsei käivitas ulatusliku otsimisoperatsiooni, mis on kestis kaks päeva ja 7. augustil leiti mägises piirkonnas asuva Kerame St. Kirikose lähedalt 20 meetri sügavusest kuristikust naise surnukeha, teatab cnn.com.

Politsei teatel on tegemist 35-aastase Christopheri surnukehaga, sellele viitavad ta välimus ja spordiriided.

Äralennu hommikul ärkas Christopheri abikaasa üles ja nägi, et naist ei olnud hotellitoas. Ta arvas, et naine läks hommikujooksu tegema nagu tavaliselt, kuid kui naist ei olnud mitu tundi hiljem tagasi tulnud, võttis mees politseiga kontakti.

4. augustil postitas Christopher Facebooki Ikaria puhkusefotosid ja kirjutas, et saarel on palju ilusaid lahesoppe, kus ujumas käia. See jäi tema viimaseks postituseks.