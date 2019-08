Tom Cruise'i mängitud tegelaskujust Jack Reacherist valmib telesari

Jack Reacheri raamatud on müünud üle saja miljoni koopia ja räägivad rändavat elustiili elavast endisest sõjaväepolitseinikust, kes «töötab» vabakutselise uurija ning probleemide lahendajana. Töötamine on pigem küsitav, sest enamus raamatutes ta satub probleemse olukorra peale ja tunneb enda sees vajadust õiglus jalule seada.

Lee Child on Jack Reacheri raamatute autor.

Childi raamatutest on tehtud kaks filmi, mille peaosas oli Tom Cruise. 2012. aastal esilinastus «Jack Reacher» (põhineb romaanil «One Shot», 2010) ja 2016. aastal «Jack Reacher: Never Go Back».