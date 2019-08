PILDID JA VIDEO: suplusparadiisi Kuressaaret tabas jälle suur veeuputus

Saarte Hääl avaldas täna pildid ja videod, millest on näha, kuidas tänavatel lainetab kohati kuni poolde säärde ulatuv veemass. Nii nagu juulis, valgus vesi Kuressaare keskväljakul asuvasse Vaekoja pubisse. Suurt pildigaleriid ja rohkem videosid vaata siit.

Saarte Hääl kirjutas toona, kuidas kesklinna uus lahendus on teinud pubist rentsli. Pubi peremees Andres Altrof ütles lehele, et enne kesklinna ümberehitust majal vihmaveega probleeme ei olnud, nüüd aga on vesi hoonesse tunginud ka väiksemate hoovihmadega.