Austraalia talendisaates esinenud 76-aastane kulturist näitas, et vanus on vaid number

Saates oli näha, et 49-aastasel kohtunikul Shane Jacobsonil vajus New South Walesist Queanbeyanist pärit Lorraine’i vaadates suu lahti.

Lorraine’i sõnul on ta kulturismiga tegelenud 20 aastat ja ta jätkab selle oma lemmikala harrastamist. Möödunud kuul võitis ta Itaalias kulturistide võistlusel 60+ Ms Universe tiitli.

Kohtunik Manu Feilder sõnas pärast pensionärist naiskulturisti etteastet, et selle naise keha on paremas vormis kui tema oma.

Lorraine selgitas kohtunikele, et oma keha heas vormis hoidmine on tegelikult lihtne ja treenimine annab mõnusa enesetunde.

«Inimesed ei ole treenimiseks mitte kunagi liiga vanad. Ühiskond sildistab meid vanuse järgi, kuid vanus on vaid number. Seni arvavad paljud naised, et kui nad on teatud ikka jõudnud, siis nad peavad olema vanad ja nõrgad ning vastavalt elama,» teatas austraallanna.