Margot Robbie andis seksiküsimusele otsekohese vastuse

29-aastane Robbie, kellest sai esimese järgu staar 2013. aasta filmiga «Wolf of Wall Street», ei karda rääkida oma ebatavalistest elukogemustest, teatab people.com.

Robbie andis hiljuti intervjuu, kus oli ka küsimusi seksi kohta. Kui intervjueerija küsis, milline on kõige kummalisem paik, kus näitlejanna seksinud on, siis ei jäänud ta kokutama, vaid andis otsekohese vastuse.

«Veeskuutris, mis küll ei liikunud, kuid ikkagi oli vees. Seks leidis seega vee peal aset. Skuuter kõikus ja tasakaalu hoidmine oli raske. Väga ebatavaline seksikogemus,» teatas näitlejanna.

Margot Robbie 1. augustil Saksamaal berliinis filmi «Once Upon a Time in Hollywood» esilinastusel FOTO: © Fabrizio Bensch / Reuters/Scanpix

Intervjueerija ei oodanud, et Robbie midagi sellist ütleb ja oli pärast staari vastust mitu sekundit vait, vaadates talle üllatunult otsa.

Robbie ei täpsustanud, kas see kuum kogemus oli tal oma abikaasa, briti režissööri Tom Ackerley või kellegi teisega ning millal see oli. Robbie ja Ackerley on olnud abielus kolm aastat.

Näitlejanna sõnul on ta tüdinenud küsimustest, et millal tema ja ta mees lapsed saavad.

«Kui abiellusime, hakati kohe küsima, et millal lapsed tulevad. Mei ei ela 19. sajandil, kuid ikka kehtib ühiskonnas reegel, et kohe pärast abiellumist tuleb lapsi tootma hakata. Kui vaatan oma tulevikku, siis kindlasti on mul lapsed, kuid mitte veel. See on 100 protsenti kindel. Kuid nii 30 aasta pärast võib mul olla suur pere, lapsed kogunevad minu ja mu mehe juurde jõululõunale,» sõnas staar.

Robbie on praegu Hollywoodi üks kuumemaid naisstaare, keda näeb ka uues filmis «Once Upon a Time in Hollywood», kus ta mängib 9. augustil 1969 Los Angeleses mõrvatud näitlejannat Sharon Tate’i.

Margot Robbie režissöör Quentin Tarantino filmis «Once Upon a Time in Hollywood» FOTO: Andrew Cooper / AP/Scanpix

Robbie on veel mänginud sellistes filmides nagu «Suicide Squad I», «Tonya» ja Mary, Queen of Scots».

Filmis «Once Upon a Time in Hollywood» mängivad meespeaosi Leonardo DiCaprio ja Brad Pitt.

Brad Pitt ja Leonardo DiCaprio filmis «Once Upon a Time in Hollywood» FOTO: LILO/SIPA /Scanpix