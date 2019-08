Video: kas kuumaanduriga Kuule kukkunud loimurid on elus?

Beresheet kuumaandriga leidis õnnetus aset 11. aprillil ja teadlased ei tea, millises seisundis on sellel olnud loimurid ja inimkonna andmeid sisaldavad failid, teatab livescience.com.

Kuumaanduril ei olnud inimastronaute, kuid sellel oli inimeste DNAd, tuhandeid loimureid ning digifailid inimkonna ajaloo, kultuuri ja ühiskonna kohta.

Teadlased ei tea, kas pardal olnud loimurid jäid ellu, kuid suure tõenäosusega jäid, kuna nad on meie planeedi kõige vastupidavam liik, võides taluda väga ekstreemseid tingimusi.

Loimur. Pilt on illustreeriv FOTO: Sinclair Stammers / AFP/Scanpix

Beresheet kuumaandur saadeti teele 21. veebruaril ja enne väljalendu pandi pardale inimeste DNAd ja loimurid. Nii nagu kriidiajastu fossiilid on merevaigus, pandi DNA ja loimurid puuvaigust kaitsekihi alla.

Iisraeli teadlaste sõnul valiti loimurid Kuule saatmiseks, kuna nad on väga vastupidavad.

Loimurid ehk tardigraadid (Tardigrada) on mikroskoopilised loomad, kelle suurus on 0,05 – 1,2 millimeetrit.

Loimur. Pilt on illustreeriv FOTO: HO / AFP/Scanpix

Loimuritel on nelja lüliga torukujuline keha, need on pea ja kolm kehalüli. Igal lülil on paar jalgu ja lisaks on neil ka neljas paar keha tagumises osas. Iga jala otsas on neli kuni kaheksa küünist.

Loimurid suudavad ellu jääda 270-kraadises külmas ja 150-kraadises kuumas. Katsed on näidanud, et nad suudavad elada vaakumis ja on röntgenkiirgusele märgatavalt vastupidavamad kui inimesed.

Loimureid leidub meie planeedil kõikjal, nii polaaraladel kui troopikas, meresügavustes ja kõrgmäestikes, kus olud on üsna ekstreemsed.

Loimurid jäävad sellistes paikades ellu, kuna suudavad elutegevuse välja lülitada ja oma keha ümber bioloogilise klaasi kesta luua. Ebasoodsates tingimustes tõmbavad need loomad jalad keha sisse, nende kehas hakkab vesi kahanema ja looduslik suhkur suurenema, nad tõmbuvad kerra ning neist saavad pallid.

Soodsate tingimuste tekkimisel ärkavad nad taas ellu.

Need loomad suudavad ekstreemsetes oludes vastu pidada umbes 30 aastat.

Iisraeli teadlased on veendunud, et Maal elavatest liikidest on loimurid just need, kes suudavad ka pärast Kuule kukkumist ellu jääda.