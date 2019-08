Menukas mälumäng «Kuldvillak» tuleb taas ja üllatab uue saatejuhiga!

Traditsiooniliste saadete seas võib oodata ka mitut «Kuldvillaku» erisaadet, millest üks on näiteks olümpiamängude teemadel, kus kõik mängijad on olümpiavõitjad.

«Väga ootusärev,» vastas Esse. «Teet on selle mängu oma karakteriga eestlaste südamesse viinud. Suur au on temalt see teatepulk üle võtta.»

Esse märkis, et tema teada pole naisterahvas varem «Kuldvilllakut» juhtinud. Teadupoolest on Eestis saadet juhtinud Mart Mardisalu ja Teet Margna. «Kindlasti on ka see minu jaoks suur au,» sõnas ta.