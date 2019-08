Video: Jaapanis suleti toidukauplus, mille riiulite vahel sibas kümneid rotte

FamilyMart, millel on Jaapanis 14 000 poodi teatas, et Shibuyas asuv pood suleti näriliste invasiooni tõttu ja nad vabandavad klientide ees, teatab theguardian.com.

Nad lisasid, et see pood vaadatakse üle ja puhastatakse korralikult närilistetõrje poolt. Kõik poes olevad kaubad lähevad hävitamisele.

Lisati, et kuna nimetatud kauplus asub kohas, kus on teadaolevalt palju rotte, siis kaalutakse selle poe sulgemist.

Jaapan on tuntud oma korra ja puhtuse poolest, kuid sel aastal on sotsiaalmeediasse jõudnud mitu videot, millel on näha, et mitte kõikides toidupoodides ja söögikohtades ei ole puhas ja korras.