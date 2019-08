Vanglast oma tütreks maskeerununa põgeneda tahtnud gängijuht leiti surnuna

FOTO: RIO DE JANEIRO STATE SECRETARY O / RIO DE JANEIRO ST.SEC. of PR.ADM/Scanpix

Clauvino da Silva pani selga oma tütre riided, pähe silikoonmaski ja paruka, et vanglast põgeneda

Siiski ei pääsenud ta sellises maskeeringus vanglast välja, sest ametnikele jäi silma, et kui 19-aastane naine vanglasse sisenes, siis ta ei olnud närviline, kuid väljudes oli ja see tekitas kahtlust.

Clauvino da Silva võeti kinni ja ta pidi maskeeringu eemaldama. Vangalaamet avaldas video, millel on näha, kuidas gängijuht maski peast ja tütre riided seljast võtab.

Da Silva surm on Brasiilia vangalaametile tagasilöök, sest sealsetes vanglates ei suudeta gängidevahelisele vägivallatsemisele piiri panna ja on palju mässe.

Brasiilias on viimase kolme aasta jooksul vangide arv suurenenud. Selles riigis on umbes 750 000 vangi ja Brasiilia on oma vangide arvuga maailmas kolmas.