Nüüd siis teame: selgus, kui palju raha paneb megastaar Filipp Kirkorov eralennukite alla

Väljaanne vahendab ka, et Kirkorov lendas puhkusele koos oma kahe lapse Alla Victoria Filippovna Kirkorova (7) ja Martin Kristin Kirkoroviga (7). Enne seda puhkas perekond Prantsusmaal, Cote d'Azuris.

Väidetavalt on megastaar juba pikka aega eelistanud reisida privaatselt, rentides suuremad või väiksemaid eralennukeid.

Lisa.ru kirjutab ka, et sel korral polnud Kirkorovi lapsed eralennukiga rahul, sest see oli liiga väike. «Miks see nii väike on?» küsib 7-aastane Martin isa käest ühes videos.