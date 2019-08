30-aastase ameeriklase kauni näonaha saladus ajab enamiku meist öökima

Ruby on viimased 11 aastat oma terve näonaha ning hea tervise saavutamiseks kasutanud uriini. Naine väidab, et uriiniteraapia on olnud hea tema nahale kui ka üleüldisele tervisele.

Alates 19-aastaselt on Ruby kaks korda nädalas oma uriini joonud ning seda igapäevaselt enda näole hõõrunud. Rohkem kui kümme aastat uriiniteraapiat praktiseerinud Ruby on selle pärast paljude jaoks naerualune, kuid naine on jäänud endale kindlaks.

Ühe lapse ema kuulis uriini kasulikkusest oma isalt, kes oli tütrele öelnud, et sellega oma keha ning nägu hõõrudes saab ilusaks.

«Kui ma hommikul ärkan, hõõrun enda uriini näole ja kasutan seda kui niisutajana. Selle võib peale jätta paariks tunniks või terveks päevaks. Igal õhtul, enne magama minekut, võib ka uriini enda näole panna,» rääkis Ruby uriiniteraapiast lähemalt.

Nüüd on Ruby uriiniteraapiasse kaasanud ka enda 56-aastase kallima, kes joob uriini, et võidelda juuksekaotusega.

Ruby Karyo koos oma 56-aastase kallimaga. FOTO: Ruby Karyo /SWNS.COM / Ruby Karyo /SWNS.COM

Ameeriklane kinnitas Metrole, et tema kallim on uriini joonud kaks kuud, ning juba on märgata, et mehe juuksed kasvavad tagasi.

«Meil on enne ja pärast pildid, et seda tõestada. Ta hakkas muutusi märkama kuu aega tagasi,» täpsustas Ruby.

Ruby sõnul on uriin väidetavalt hea ka paranevatele armidele ning vistrikele. «Mu nahk kumab, kui ma seda kasutan. Ma tegin sellest kunagi ammu korraks pausi ja mu nahk muutus tuimaks,» kostis ameeriklane, kes kinnitab, et tunneb ja näeb tänu uriiniteraapiale noorem välja.

Paljud ei võta Ruby rutiini tõsiselt ning naeravad naise üle. «Inimesed arvavad alguses, et see on veider, aga kui ma neile seletan, kui hästi ma ennast tunnen, siis nad tunnevad rohkem huvi,» lisas Ruby lõpetuseks.